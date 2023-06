De PlayStation VR2 is nu enige tijd op de markt en langzaam maar zeker verschijnen er meer games voor. Het was bij de release van de headset alleen mogelijk het apparaat aan te schaffen via Sony, maar inmiddels zijn er genoeg retailers waar je nu ook PlayStation VR2 kunt kopen. Mocht je nog niet overtuigd zijn om veel geld hiervoor neer te leggen, dan helpt deze commercial je daar wellicht bij.

In de nieuwe commercial worden een aantal games even in de spotlight gezet en de video laat zien wat voor avonturen jou te wachten staat. Zo komen onder andere Beat Saber, Horizon: Call of the Mountain, Resident Evil 8: Village en nog diverse andere games voorbij. Iedere game geeft je een unieke ervaring en daar legt deze commercial dan ook zeker de nadruk op.