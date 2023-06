Sinds de ondergang van THQ is het, naast enkele releases, behoorlijk stil geweest rondom games gebaseerd op Avatar: The Last Airbender, wat naast SpongeBob SquarePants wellicht de meest bekende Nickelodeon serie is. Uitgever GameMill Entertainment en ontwikkelaar Bamtang gaan daar in ieder geval spoedig verandering in brengen.

Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance belooft een game vol actie te worden die ook nog eens coöp voor twee spelers met zich meebrengt, zowel lokaal als online. De game werd aangekondigd middels de onderstaande trailer al is er vooralsnog geen releasedatum bekendgemaakt. Wel zal Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance voor alle relevante platformen verschijnen.