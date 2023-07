Dit najaar mogen we zoals elk ander jaar een nieuw deel in de Call of Duty franchise verwachten. Hoewel officieel nog niet aangekondigd, zou het de bedoeling zijn dat Call of Duty: Modern Warfare 3 dit jaar uitkomt, wat een direct vervolg is op het deel dat eind vorig jaar verscheen.

Hoewel de release meestal in november is, kan het ook zijn dat de game in oktober uitkomt zoals we een paar keer hebben gezien. Het is de laatste jaren wat wisselvallig, zeker nu er ook early access periodes bijzitten. Wat betreft het nieuwe deel staat de release voor november gepland.

De rechter die de FTC versus Microsoft rechtszaak overziet heeft per abuis de releasemaand genoemd tijdens de hoorzitting, zonder een specifieke datum te geven. Hier heeft het officiële Call of Duty Twitter-account op gereageerd met het onderstaande bericht, wat enigszins als een bevestiging aanvoelt.

Volgens bronnen van Insider Gaming zal de game begin augustus officieel aangekondigd worden en er zouden verschillende beta’s gepland staan. De voorlopige data, mits het klopt, zijn als volgt: