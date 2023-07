Ergens in de loop van 2023 verschijnt Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections en we beginnen nu traag maar gestaag meer info over de game te krijgen. Zo kregen we laatst nog een trailer te zien die enkele personages voorstelde en nu is er een nieuwe trailer uitgekomen die zich focust op het verhaal.

Gezien het om een verhaalgedreven trailer gaat, krijgen we dus niet echt gameplay te zien. De game krijgt overigens een origineel verhaal, dat dus niet in de anime/manga voorkomt. Hier horen ook twee nieuwe unieke personages bij, Nanashi en Merz, die een belangrijke rol zullen spelen. Bekijk de nieuwste trailer onderaan dit bericht.