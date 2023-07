Ontwikkelaar Starward Industries en uitgever 11 Bits Studios hebben 18 minuten aan gameplaybeelden van de first-person sci-fi thriller The Invincible gedeeld. De game is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Poolse schrijver Stanisław Lem. Zowel het boek als de game spelen zich af op de planeet Regis III, echter heeft de game een andere protagonist in de vorm van de ruimtewetenschapper Yasna.

Je ontwaakt alleen en zonder geheugen. Je gaat dan ook opzoek naar je crewleden, terwijl je ondertussen de mysteries van de vijandige planeet Regis III ontrafelt. The Invincible heeft een retro-futuristische vormgeving en wordt gemaakt met behulp van de Unreal Engine 5. De game komt ergens dit jaar uit op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en de pc. Op Steam is er momenteel een demo beschikbaar.