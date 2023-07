Steeds vaker speel je games waarin allerlei extra’s te verdienen zijn. Denk aan upgrades voor je personages, auto’s, wapens, enzovoort. Dit zijn echt verbeteringen die je verder in het avontuur helpen en worden gradueel uitgereikt naarmate je verder in het avontuur komt. Aan de andere kant heb je tegenwoordig ook meer cosmetische content die vooral is bedoeld om het visueel op te leuken of je aanwezigheid in games meer uniek te maken.

Is dat alles? Nee, want ook heb je nog games waarin je een pool van items krijgt die willekeurig worden toegekend na het voltooien van bepaalde activiteiten. De meest kenmerkende term die hiervoor staat is ‘loot’, zo heb je typische looter shooters als Destiny 2 en Borderlands 3. Maar wat bepaalt nu precies hoe je loot krijgt en kun je dat beïnvloeden? Het is immers best vervelend als je keer op keer hetzelfde doet om dat ene item te krijgen, maar het lukt maar niet.

Het draait om de RNG

De basis die hier achter schuilgaat is de zogenaamde RNG, wat staat voor ‘Random Number Generator’. Dit is een element dat zich niet beperkt tot games, want ook komt het terug in spelletjes die bijvoorbeeld op televisie worden gespeeld in tv-shows. Of wat te denken van videoslots. Het concept is in de basis hetzelfde en als je wilt begrijpen hoe gokkasten draaien en wat de kansen zijn bij bijvoorbeeld free spins no deposit, alsook hoe loot in games verdeeld wordt, moet je het concept van een RNG begrijpen.

De term ‘random’ zegt eigenlijk al genoeg. Dit is een wiskundig algoritme dat zo is opgebouwd dat de uitslag altijd volstrekt willekeurig is. Op het moment dat je een activiteit voltooid hebt in games, een slinger geeft aan een slot of soortgelijke dingen doet, gaat er op de achtergrond razendsnel een generator aan de slag die als een letterlijke gokkast een nummer uitspuwt. Dit wordt vervolgens omgezet naar een ‘tastbaar’ resultaat.

Op het moment dat er verschillende items in de pool van loot zitten, hoop je dat je het nummer krijgt dat aan het gewenste item gekoppeld zit. Als dat het geval is, dan ontvang jij de loot die je hebben wilt. Komt er een ander nummer uit, dan krijg je een ander item. Precies op die manier werkt het vergeven van loot, maar ook het toekennen van prijzen in een videoslot. Het is altijd op toeval berust en dat maakt het zo onvoorspelbaar.

Invloed uitoefenen op de loot

Waar een random nummer generator volstrekt willekeurige resultaten oplevert, is het niet per se uitgesloten dat je er invloed op kan uitoefenen. Via opties in games kan het zijn dat de parameters anders worden afgestemd. Stel je hebt bijvoorbeeld een bepaald item al ontvangen, dan kan het zijn dat de RNG dat item en dus het gekoppelde nummer uitsluit uit het systeem, waardoor de kans groter wordt dat je het andere loot item ontvangt. Dit is als het ware een gameplay mechanic en de game moet dat maar net toelaten wil het überhaupt mogelijk zijn.

Als een game niet zo geprogrammeerd is, dan ben je altijd afhankelijk van het geluk dat je hebt. Dit kan eventueel in games ook tot enige frustratie leiden, zeker als je na 10 keer proberen nog steeds niet krijgt wat je hebben wilt. Dat is het nadeel van een RNG en dat is ook precies waarom je winst in een casino altijd volstrekt onvoorspelbaar is. Grappig is dus dat dit soort dingen, ook al lijken het twee compleet andere werelden, best wel overeenkomsten hebben.

Je hebt in ieder geval hierdoor wel de garantie dat je met een standaard RNG in hetzelfde schuitje zit als elke andere speler en het dus altijd eerlijk verloopt. Je bent afhankelijk van toeval, niks meer, niks minder.