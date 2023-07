Vorig jaar ging de prijs van de PlayStation 5 iets omhoog en sinds begin dit jaar zijn er ook niet langer tekorten. De console gaat bovendien als warme broodjes over de toonbank, dus een prijsverlaging is eigenlijk niet nodig. Toch geeft Sony nu korting op de console in een aantal landen.

In Spanje, Frankrijk, Roemenië en Portugal is het bijvoorbeeld mogelijk de PlayStation 5 aan te schaffen met € 100,- korting en dat geldt dan voor de editie met een disc drive. Gezien het officiële advertenties van Sony zijn, is het geen promotionele actie van een willekeurige retailer. Opvallend, al zien we dergelijke kortingen nog niet in de Benelux.

De vraag is vooral waarom Sony met zo’n flinke prijsverlaging komt, de console is immers populair genoeg en verkoopt toch wel. Als suggestie wordt online opgeworpen dat Sony dit doet om de huidige voorraad op te ruimen omdat er een nieuw model in aantocht is: de console met optionele disc drive waar al lang geruchten over gaan.

In die gedachtegang is het een stuk logischer om zo’n flinke korting te geven op de console, al moeten we een officiële verklaring van Sony nog afwachten – als die er al gaat komen. Qua timing is het op zich niet gek als Sony inderdaad van plan is om dit najaar met een nieuw PlayStation 5 model te komen.