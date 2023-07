Sony is altijd druk met het uitbreiden van hun portfolio aan games en op dat gebied heeft het bedrijf al behoorlijk wat vingers in de pap zitten in bijvoorbeeld thuisland Japan, Europa en de Verenigde Staten. Nu zou de techgigant volgens MTN Korea (via MP1st) ook aan het rondkijken zijn in Zuid-Korea, waar vooral mobile gaming groot is.

Naar verluidt zou Sony de gesprekken hebben gestart met onder meer Pearl Abyss (die werkt aan de actie-RPG Crimson Desert voor de PlayStation 4/5), NCSoft (Blade & Soul) en Neowiz Games (de uitgever van Lies of P). Sony heeft al een partnership met Shift Up, die op dit moment de PlayStation 5 exclusive Stellar Blade aan het ontwikkelen zijn.

Mochten deze verhalen kloppen, dan zou de vurige strijd om exclusieve games wederom aangewakkerd worden, wat tegenwoordig al een heet onderwerp is.