Na een aantal dagen van hoorzittingen onlangs in de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft over de overname van Activision Blizzard, heeft de rechter nu het verzoek om de overname tijdelijk te blokkeren afgewezen. Dit verzoek had de FTC ingediend, maar zij krijgen nul op rekest van de rechter omdat ze niet voldoende hun bezwaren hebben kunnen onderbouwen.

De FTC had verschillende redenen om de overname te blokkeren, maar die waren gestoeld op vrij wankele argumenten. Tijdens de hoorzitting kwamen veel hoge piefen aan het woord, maar ook werd er het nodige bewijs neergelegd over en weer. Dit alles was niet voldoende om de rechter van de FTC zaak te overtuigen.

De volledige uitspraak kan hier gevonden worden, maar het onderstaande zegt eigenlijk genoeg.

“After considering the parties’ voluminous pre-and-post hearing writing submissions, and having held a five-day evidentiary hearing, the court DENIES the motion for preliminary injunction. The FTC has not shown it is likely to succeed on its assertion the combined firm will probably pull Call of Duty from Sony PlayStation, or that its ownership of Activision content will substantially lessen competition in the video game library subscription and cloud gaming markets.”

De FTC diende het verzoek voor tijdelijke blokkade in om zo meer tijd te krijgen de deal te onderzoeken. Dat is nu van de baan, wat betekent dat Microsoft de afwikkeling van de overname door kan zetten ongeacht de resultaten van het FTC onderzoek.

Met deze horde genomen heeft Microsoft echter nog een volle kluif aan de Britse CMA, die de deal blokkeerde. Ze gaan hiertegen in hoger beroep. Of de FTC tegen de uitspraak in hun zaak in beroep gaat is nog onduidelijk.

Hieronder de reactie van Xbox-baas Phil Spencer.