NIS America kennen we vandaag de dag vooral van de ‘Ys’-franchise en de populaire ‘Legend of Heroes’- games (waarvan we onlangs het nieuwste deel ‘Trails into Reverie’ op ons bord kregen), maar dat zijn niet hun enige projecten. Deze zomer mogen we immers een heruitgave verwachten van de ‘Rhapsody’ games, enkele muzikale JRPG’s die vooral in Japan bekend zijn geworden.

Het gaat hier om Rhapsody II: Ballad of the Little Princess en Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom die samen heruitgebracht zullen worden onder de naam Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles. De laatstgenoemde game heeft nu een nieuwe trailer gekregen die het spel aan je voorstelt. Beide games verschijnen op 29 augustus voor de PS5 en Nintendo Switch. Bekijk de nieuwe trailer hieronder, alsook een eerdere trailer die wat meer vertelt over deel 2.