Je kan veel discussiëren over het grote aantal remakes en remasters van vandaag de dag, maar een nieuwe studie lijkt te opperen dat al deze heruitgaves wel degelijk hun nut bewijzen. Sterker nog: we zouden er eigenlijk nog meer nodig hebben, want een groot deel van de videogamegeschiedenis lijkt momenteel ‘met uitsterven bedreigd’ te zijn doordat vele games gewoonweg niet (makkelijk) meer te verkrijgen zijn.

De studie werd afgenomen door de ‘Video Game History Foundation’ in samenwerking met het ‘Software Preservation Network’. Het algemene resultaat: 87% van de games die voor 2010 werden gemaakt (dit is een algemeen gemiddelde) is vandaag de dag niet langer meer commercieel beschikbaar en dat is problematisch.

‘Imagine if the only way to watch Titanic was to find a used VHS tape, and maintain your own vintage equipment so that you could still watch it. And what if no library, not even the Library of Congress, could do any better — they could keep and digitize that VHS of Titanic, but you’d have to go all the way there to watch it. It sounds crazy, but that’s the reality we live in with video games, a $180 billion industry, while the games and their history disappear.’