Upstream Arcade heeft nog maar twee games (West of Dead en Deadbeat Heroes) achter zijn naam staan, en deze titels werden gemiddeld met krappe voldoendes beoordeeld door de pers. De kleine ontwikkelaar hoopt met hun derde titel: Hellboy: Web of Wyrd, hogere ogen te gooien. Om je een idee te geven van de gameplay, is er een nieuwe video vrijgegeven.

De ontwikkelaar van Hellboy: Web of Wyrd pakt in ieder geval flink uit. Zo wordt onder andere de stem van Lance Reddick, die in maart is overleden, gebruikt in de game. Het verhaal is geschreven door Mike Mignola, de bedenker van het personage.

Hoe het spel eruitziet en wat je van de gameplay kunt verwachten check je hieronder.