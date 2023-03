De bekende Amerikaanse acteur Lance Reddick is op zestigjarige leeftijd overleden, zo is bekend geworden. De acteur is in de gamesindustrie vooral bekend van zijn werk als Commander Zavala in Destiny en Sylens in de Horizon-games.

In Hollywood heeft hij ook een flinke reputatie opgebouwd, zo speelde hij onder andere in The Wire en John Wick. De acteur werd op vrijdag dood gevonden in zijn woning in Los Angeles en vooralsnog zijn de eerste berichten dat hij een natuurlijke dood zou zijn gestorven.

Kort nadat zijn overlijden bekend werd, zagen Destiny 2 spelers dat er massaal eerbetonen werden gehouden rondom Commander Zavala. Als je Destiny 2 vandaag opstart zal dit ongetwijfeld nog vaker te zien zijn.

Naar verwachting zal Lance Reddick binnenkort nog te zien zijn als Sylens in de Burning Shores uitbreiding voor Horizon: Forbidden West, die in april uitkomt.