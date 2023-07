Sony is van plan om dit fiscale jaar 10% meer te investeren in Research & Development in het kader van live service games. Dit maakt dat het totale bedrag dat Sony hierin zal investeren op ongeveer 2,13 miljard dollar uitkomt, wat ongeveer 40% is van de totale kosten die Sony maakt op het gebied van Research & Development.

Het is geen geheim dat Sony steeds meer naar live service games kijkt. Sterker nog, dit is één van de redenen geweest om Bungie te kopen, die daarin gespecialiseerd is met onder andere Destiny 2. De kennis die de Amerikaanse ontwikkelaar in huis heeft, kan bijdragen aan toekomstige projecten van andere Sony PlayStation Worldwide Studios.

Uit cijfers van voorgaande jaren blijkt dat er een flinke groei in investering zit. Zo gaf Sony twee jaar terug nog 144,5 miljard yen uit wat vorig jaar al 271,1 miljard yen was. Nu is dat zelfs 300 miljard yen. Volgens Nikkei, die dit nieuws meldt, komt dit doordat Sony de aandacht aan het verschuiven is.

“Having long relied on sales of its PlayStation game console, the company will now focus on live service games that let customers purchase add-ons for titles streamed online.”

Dit sluit aan op het eerdere bericht dat Sony tegen het einde van fiscaal jaar 2026 tegen de 12 live service games op de markt wil hebben.