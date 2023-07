De samenwerking tussen HBO en Sony PlayStation heeft zijn vruchten afgeworpen. The Last of Us was als tv-serie namelijk een ongekend succes en dus wordt er al aan nieuwe seizoenen gewerkt. De serie maakte indruk vanwege de productiekwaliteit, het verhaal en natuurlijk de acteerprestaties van met name Pedro Pascal en Bella Ramsey.

Dit ziet nu een beloning in de vorm van maar liefst 24 nominaties voor de 75ste editie van de Emmy Awards. De serie moet enkel Succession voor zich dulden, eveneens een tv-serie van HBO. Deze serie is 27 keer genomineerd. Met andere woorden: The Last of Us staat zeer hoog op de lijst als kanshebber voor een flinke reeks prijzen.

De serie is terug te zien in onder andere de categorieën ‘Outstanding Drama Series’, ‘Outstanding Lead Actor in A Drama Series’, Outstanding Lead Actress In A Drama Series, alsook ‘Outstanding Guest Actor’ en nog veel meer. Alle genomineerden kan je hier terugvinden.

De Emmy Awards worden op 18 september 2023 uitgereikt.