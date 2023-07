Limited Run Games kennen we natuurlijk van hun vaak zeer gelimiteerde fysieke uitgaven van diverse digital-only games. Nu zet Limited Run zich echter ook in om klassiekers naar moderne platformen te brengen. Eerder wisten we al dat de Gex-trilogie er aan zit te komen, maar Tomba! mag zichzelf ook in dat rijtje voegen.

In Tomba! stap je in de schoenen van een oermens met roze haar. Dit oermens heet dan ook Tomba en moet het opnemen tegen de Koma Pigs, wat varkens met slechte bedoelingen zijn. Oorspronkelijk verscheen Tomba! voor de PlayStation, maar zal dankzij Limited Run nu zijn weg naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc gaan vinden.