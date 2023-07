The Witcher was ontzettend populair op Netflix toen het eerste seizoen uitkwam en dat is deels te danken aan acteur Henry Cavill die Geralt of Rivia uitstekend wist te vertolken. Helaas is het sprookje tussen Cavill en Netflix inmiddels afgelopen, want het huidige seizoen zal zijn laatste zijn voordat acteur Liam Hemsworth het van hem overneemt. Het huidige, derde seizoen is in twee delen opgesplitst en fans mogen vanaf 27 juli de resterende episodes verwachten.

De laatste paar afleveringen van seizoen 3 worden al even in beeld gebracht dankzij een nieuwe trailer. Hierin zien we dat het Geralt, Yennefer en Ciri erg heet onder de voeten wordt en vooral Ciri staat in de spotlight. De hele wereld lijkt om haar te vechten wat voor mensen die reeds bij zijn geen verrassing mag zijn, wat goed in de trailer naar voren komt. Check het wel alleen als je up-to-date bent trouwens.