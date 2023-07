In de PlayStation Store is eigenlijk doorlopend een sale aan de gang, want zodra één uitverkoop stopt staat de ander alweer klaar. Hierdoor zijn er altijd wel games en extra content tegen een scherpe prijs te scoren, maar Sony gooit daar vanaf 19 juli een schepje bovenop.

Via het PlayStation Blog laten ze weten dat op die datum de Summer Sale van start gaat. Tijdens deze sale zullen duizenden games afgeprijsd worden en het betreft hier content voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5.

De sale zal tot 16 augustus duren al zullen sommige aanbiedingen al eerder uit het aanbod verdwijnen. Het is dus belangrijk om even te checken hoelang een aanbieding op een bepaalde game geldig is als je niet achter het net wilt vissen.