Nintendo heeft nog met geen woord gerept over de opvolger van de Nintendo Switch, maar dat die er aan zit te komen is geen verrassing. Het begint ook wel tijd te worden, dus de aankondiging is slechts een kwestie van afwachten. Bovendien wijzen veel geruchten nu op 2024.

Dat lijkt ook een mooi moment om met een opvolger te komen, gezien de Nintendo Switch al sinds 2017 op de markt is. Uit ingediende documenten bij de rechtbank door Microsoft – dit in de zaak tegen de FTC – blijkt dat de Amerikaanse softwaregigant ook een release in 2024 verwacht.

Op pagina 92 van deze documenten stelt Microsoft dat Sony en zij in hetzelfde landschap zitten daar waar Nintendo elders zit, omdat de Nintendo Switch op een ander moment uitkwam en datzelfde geldt ook voor de opvolger. Hierna schetst Microsoft de verwachting dat de opvolger van de Nintendo Switch in 2024 uitkomt.

“Microsoft tracks Xbox’s performance against PlayStation not because those two consoles provide a complete competitive landscape, but rather because they were released at the same time. Switch was released three years earlier, and Nintendo is expected to release the successor to the Switch as early as next year, whereas PlayStation 5 and the Xbox Series X|S are at a different stage of the console life cycle.”