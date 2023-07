Het zijn vaak de wat grotere en/of bekendere titels die worden toegevoegd aan de PlayStation Plus Game Trials sectie, maar dit keer is er echter een wat minder bekend spel om uit te proberen aan het aanbod toegevoegd.

Het spel waar het om gaat, is Ed-0: Zombie Uprising. Het is een rogue-like actietitel waarin je te maken krijgt met hordes zombies. Uiteindelijk moet je je grote vijand, Commodore Matthew C. Perry, verslaan, die losjes is gebaseerd op de bekende Commodore uit de vorige eeuw.

Als je een PlayStation Plus Premium-abonnement hebt, kun je nu Ed-0: Zombie Uprising 3 uur lang uitproberen. Let op: er is alleen een PlayStation 5-versie beschikbaar. Om je een idee te geven van wat voor soort game het is, hebben we de lanceringstrailer even opgedoken.