Herken je dat gevoel: je bent aan het gamen en plots krijg je een onweerstaanbaar hongergevoel? Wel, sinds kort kan je als gamer nu je buikje vullen met… officiële PlayStation pasta? Jawel, dat heb je goed gelezen: PlayStation. Pasta. Waarom heeft iemand dit uitgevonden en op de markt gebracht? Euh, omdat het kan zeker?

Alle grapjes even terzijde, de pasta is het resultaat van een samenwerking tussen Pasta Garofalo en PlayStation. Momenteel kan je al een pakje kopen via de Britse supermarkt Ocado voor 2.60 pond (ongeveer 3 euro), maar normaal gezien komt de PlayStation pasta binnenkort ook onze kant op.

Smakelijk?