Pas geleden kwamen we nog met het bericht dat zo’n “87% van klassieke videogames met uitsterven is bedreigd”, met andere woorden: veel titels van oudsher zijn niet meer verkrijgbaar of compatibel met huidige platforms, wat onder de noemer preservatie niet heel wenselijk is. De dienst Antstream Arcade – opgericht in 2013 door voormalig ontwikkelaar en retroliefhebber Steve Cottam – is al geruime tijd beschikbaar voor onder meer pc, Mac en Android en daar komt binnenkort een platform bij.

De dienst laat namelijk via hun website weten dat Antstream Arcade vanaf 21 juli ook beschikbaar is op Xbox consoles. Daarmee worden er in één klap zo’n 1.400 klassieke games toegevoegd aan het platform. Lokale downloads horen (voor nu) nog niet bij de featureset, maar via de dienst kunnen spelers wel talloze games van de PlayStation 1, Nintendo, Commodore en SEGA platforms van voorheen spelen.

Voor $29,99 per jaar of $79,99 voor levenslange toegang kun je gebruikmaken van de dienst en het is vanaf nu beschikbaar voor pre-order via de website van Microsoft.