Eén van de punten waarop Sony tegen de overname van Activision Blizzard door Microsoft is, is de mogelijkheid dat Call of Duty op termijn exclusief wordt voor de console van de softwaregigant. Microsoft heeft als antwoord meermaals een tienjarige deal aangeboden die het verschijnen van de games op de PlayStation garandeert, maar Sony ging daar niet in mee.

Tot nu, want Phil Spencer van Microsoft heeft via Twitter aangekondigd dat Sony en Microsoft een bindende overeenkomst getekend hebben die aangeeft dat de Call of Duty franchise naar de PlayStation zal blijven komen zodra de overname van Activision Blizzard eenmaal is afgerond.

De details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt, dus het is onduidelijk of het hier om 10 jaar gaat of een andere tijdspanne. Met deze overeenkomst ziet het er ook naar uit dat Sony de strijd opgeeft om de overname van Activision Blizzard tegen te houden, iets wat al op wankelen stond nadat de rechter de zaak van de FTC afwees en Microsoft groen licht gaf.