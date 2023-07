De roep om verduurzaming en zuiniger omgaan met de materialen die wij hebben, wordt steeds harder en zo worden er in verschillende industrie├źn de teugels wat strakker aangehaald. Ditmaal zijn ook de consoleboeren aan de beurt, specifieker de makers van handhelds zoals de Nintendo Switch en de Steam Deck.

De Europese Unie gaat het namelijk vanaf 2027 verplichten dat dergelijke apparaten een batterij hebben die vervangbaar is door de eindgebruiker, wij als spelers dus. In het uitgebreide stuk papierwerk hoopt de EU met deze maatregelen de opkomst van e-waste tegen te gaan en de levenscyclus van batterijen te reguleren, zodat kostbare materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

“Batteries are key to the decarbonisation process and the EU’s shift towards zero-emission modes of transport. At the same time end-of-life batteries contain many valuable resources and we must be able to reuse those critical raw materials instead of relying on third countries for supplies.”