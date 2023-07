Microsoft pakte onlangs groot uit met hun Xbox Games Showcase met games zoals Forza Motorsport, Fable en een vernieuwde versie van Flight Simulator. Vlak daarna volgde een deep dive in het langverwachte Starfield van Bethesda Game Studios.

Dat zijn uiteraard geen malse titels en dat blijkt ook uit de kijkcijfers. Via de Xbox website heeft men namelijk trots gedeeld dat de showcase door meer dan 92 miljoen mensen is gevolgd, waarmee het de meest succesvolle showcase ooit is voor het groene kamp.

Microsoft is daarom vooral enorm dankbaar naar de fans voor hun nieuwsgierigheid, enthousiasme en steun en dat ze uitkijken naar de toekomst van Xbox en hun platforms.

“But most of all, we’d like to thank you for bringing your curiosity, your excitement, and your support. Xbox’s mission is to bring the joy of gaming to everyone, no matter where they are – and your joy at seeing the future of Xbox helps us know we’re on the right path.”