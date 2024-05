Vorig jaar augustus maakte Microsoft bekend dat ze de Xbox 360 Store eind juli dit jaar zullen gaan sluiten. Hoewel het nog even duurt, heeft men nu wel op een rijtje gezet wat er precies gaat gebeuren.

De sluiting betekent primair dat het na eind juli niet langer mogelijk is om content aan te schaffen via de digitale winkel. Daarnaast zal het niet langer mogelijk zijn om trials, uitbreidingen, avatar items, apps, gamerpics, trailers en video’s te kopen/downloaden.

Wel zal het mogelijk blijven om content die je reeds gekocht hebt te downloaden, dus daarin gaat niks verloren. De klassieke Xbox 360 games verdwijnen overigens niet helemaal, want elke game die via backwards compatibility beschikbaar is op nieuwere systemen, kan via de store op die platformen aangeschaft worden.

Mocht je op bijvoorbeeld de Xbox Series X een Xbox 360 game kopen, dan is het wel weer mogelijk om die game op dat platform te downloaden en spelen. Tot slot, mocht je nog inwisselbare codes hebben liggen voor games op dat platform, dan is het aan te raden die voor 29 juli in te lossen.

