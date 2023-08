Microsoft heeft aangekondigd dat ze de Xbox 360 Store op 29 juli 2024 zullen gaan sluiten. Na de sluiting zal het niet meer mogelijk zijn om via de Xbox 360 digitaal games aan te schaffen voor dat platform. Hetzelfde gaat natuurlijk op voor extra content en andere vormen van entertainment, die via die winkel worden aangeboden.

Ook zal de Microsoft Movies & TV app niet langer na deze datum functioneren op de Xbox 360. Tot het zover is zul je echter games en content kunnen blijven kopen, dus je hebt voorlopig nog wel even de tijd. Vanzelfsprekend zal het wel mogelijk blijven om reeds gekochte content te downloaden en spelen. Dit kan op de Xbox 360, alsook op de Xbox One en Xbox Series X|S via backwards compatibility.

Microsoft stipt via een korte FAQ ook aan dat de multiplayer van games beschikbaar blijft, mits de servers van de titels in kwestie nog online zijn. Het sluiten van de Xbox 360 Store heeft daar dus geen invloed op.