2K Games zal niet echt blij zijn met de instanties die games van een leeftijdsbeoordeling voorzien. Zo is LEGO 2K Goooal! nu meermaals gelekt via dergelijke partijen in Azië. Nu is in Zuid-Afrika The Borderlands Compilation: Pandora’s Box gelekt voor consoles en pc.

Wat die Borderlands compilatie precies is, is afwachten al schatten we in dat het om een nieuwe uitgave gaat met daarin Borderlands 3 en alle DLC, en wellicht ook de oudere games. Oftewel, een complete collectie van alle titels. Mogelijk dat ook Tiny Tina’s Wonderlands erbij zit.

Met de gamescom in aantocht is de kans groot dat we tijdens de beurs meer horen over deze titels. Overigens is via dezelfde instantie ook ‘Origination’ gelekt, een nieuwe game voor consoles en pc van Bandai Namco, waar we verder tot op heden nog niets van gehoord hebben.