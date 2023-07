Mario Kart Tours Pipe Tour is bijna afgelopen en dat betekent natuurlijk maar één ding: het is tijd voor de volgende tour! Daarom heeft Nintendo via een trailer de Sunshine Tour aangekondigd.

De Sunshine Tour gaat op 26 juli van start en ziet de introductie van een klassieke Mario Kart track in de game. Het gaat om GBA Lakeside Park, een track uit Mario Kart Super Circuit. Daarnaast zal GCN Daisy Cruiser, dat vorig jaar voor het laatst speelbaar was in de game, een comeback maken.

De nieuwste tour brengt ook een aantal nieuwe Mii Racing Suits die ditmaal geïnspireerd zijn door Toadette. Je kunt de Sunshine Tour trailer hieronder bekijken.