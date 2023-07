Tegenwoordig kunnen we op regelmatige basis genieten van een showcase, die voornamelijk om games draait. In het verleden waren het vooral de persconferenties voorafgaand aan de E3 en gamescom/Games Convention die de grote blikvangers waren.

Dergelijke evenementen werden ook echt ingestoken als persconferentie, waardoor een gedeelte altijd besteed werd aan het delen van cijfers en statistieken. Niet per se het meest interessante voor de gamer, die wil gewoon games zien en zodoende heeft dat format een transformatie naar showcases gezien.

Eén van de meest memorabele/beruchte/hilarische/ongemakkelijke persconferenties van Sony was die op de E3 van 2006. Deze staat te boek als een opmerkelijke editie met iconische momenten als ‘Riiiiiiiddddgggeeee Racer!’, de ‘Giant Enemy Crab’ en meer. Deze persconferentie is terug te zien op YouTube, maar in slechte kwaliteit.

Dankzij documentaire maker NoClip is er nu een HD-versie beschikbaar, die je in 1080p terug kunt kijken. We hebben de video hieronder geplaatst en voor nostalgische zielen onder ons is het zeker even de moeite waard om te bekijken.