Heb je een Ubisoft account waar games aan gelinkt zijn en heb je dat account al even niet meer gebruikt? Wees dan even gewaarschuwd: @PC_enjoyer postte op Twitter dat hij/zij een mail heeft gekregen van Ubisoft waarin te lezen staat dat Ubisoft het desbetreffende account tijdelijk heeft geblokkeerd door inactiviteit. Dit kan rechtgezet worden door je account opnieuw te activeren middels een link, maar na 30 dagen ben je je account onherroepelijk kwijt (inclusief eventuele games of andere content).

Het officiële account van Ubisoft Support gaf inmiddels ook al reactie op Twitter hierover: