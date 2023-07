Het jaar 2023 zit bomvol grote releases, maar tussen de bedrijven door worden we tevens verwend door de kleinere studio’s. In augustus staat de lancering van Sabotage Studio’s Sea of Stars – een retro turn-based RPG – op de planning voor alle last-gen en current-gen platforms en pc.

Voor de PlayStation-bezitters die een abonnement hebben op PlayStation Plus Extra of Premium is er nu goed nieuws, want Sony heeft aangekondigd dat Sea of Stars vanaf dag één verkrijgbaar is via die tiers van de dienst. Dit deed het bedrijf middels de onderstaande tweet.

Het was al bekend dat de game ook vanaf de launch beschikbaar wordt gesteld op Xbox Game Pass. Noteer 29 augustus dus alvast in de agenda, want vanaf die datum is de game verkrijgbaar. Benieuwd naar de titel? Dan kan je nu ook een demo downloaden en spelen.