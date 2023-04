Game Informer heeft een gameplay video uitgebracht met nieuwe beelden van Sea of Stars, de aankomende turn-based RPG van indie game studio Sabotage Studio.

De video toont twee locaties, de eerste locatie is binnenin een berg en toont een gevecht tegen onder andere een grote salamander genaamd Rockie. De tweede locatie is in het griezelige ‘Cursed Woods’ waarin wordt gevochten tegen eveneens enge vijanden.

Sea of Stars komt op 29 augustus uit voor de Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc. Je kunt nu ook een gratis demo downloaden voor de Nintendo Switch via de eShop.