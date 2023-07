Ons bericht met het vervelende nieuws dat Resident Evil 9 nog even op zich laat wachten, eindigde met de mededeling dat Capcom vermoedelijk nog meer op de planning heeft staan. Takashi Mochizuki van Bloomberg bevestigt dit nu via een tweet waarin hij stelt dat Capcom dit fiscale jaar, wat eindigt op 31 maart 2024, nog een grote titel wil uitbrengen die vermoedelijk miljoenen exemplaren zal verkopen.

Wat deze titel precies gaat zijn, is nog even koffiedik kijken. Wel kunnen we ervan uitgaan dat het niet om Dragon’s Dogma 2 gaat, gezien de titel die Capcom wil uitbrengen nog niet is aangekondigd. Ondertussen wordt er wel gespeculeerd dat het mogelijk om een nieuw deel in de Monster Hunter-serie gaat. Voor je het weet is het alweer maart, dus we verwachten binnenkort een officiële aankondiging vanuit Capcom te zien.