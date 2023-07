Waar andere consolemakers hun knoppen op controllers voor hun spelcomputers voorzagen van letters, koos Sony ervoor om symbolen te gebruiken. Teiyu Goto, de ontwerper van de originele PlayStation, heeft nu laten weten waarom hiervoor gekozen is.

Goto heeft aan Genki verklaard dat Sony met de PlayStation ervoor wilde zorgen dat de verschillende actieknoppen gemakkelijk te onthouden zouden zijn. Volgens de ontwerper zouden icoontjes of symbolen dit effectief bewerkstelligen en daarom werd er gekozen voor een vierkantje, rondje, kruisje en driehoek.

Tevens kreeg elk symbool zijn eigen betekenis en kleur toegewezen. Het vierkantje staat voor een vel papier, wat weer overeenkomt met documenten of menu’s. Deze kreeg een roze kleur. Het rondje en kruisje staan voor ja en nee, en kregen respectievelijk een rode en blauwe kleur. De driehoek staat voor de richting waar je heen wilt gaan en kreeg een groene kleur.

“Other game companies at the time assigned alphabet letters or colors to the buttons. We wanted something simple to remember, which is why we went with iconic or symbols, and I can up with the triangle-circle-X-square combination immediately afterward.

I gave each symbol a meaning and a colour. The triangle refers to viewpoint; I had it represent one’s head or direction and made it green. Square refers to a piece of paper; I had it represent menus or documents and made it pink. The circle and X represent ‘yes’ or ‘no’ decision-making and I made them red and blue respectively. People thought those colors were mixed up, and I had to reinforce to management that that’s what I wanted.”