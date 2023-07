Ben je fan van de Divinity: Original Sin-serie? Dan was je wellicht wat teleurgesteld dat Larian Studios bezig is gegaan met Baldur’s Gate 3 en niet met het derde deel in je favoriete reeks. Wees niet getreurd, de ontwikkelaar heeft laten weten dat Divinity: Original Sin 3 er echt wel gaat komen.

Larian Studios’ CEO, Swen Vincke, heeft in een interview met IGN gezegd dat de ontwikkelaar met man en macht werkt om Baldur’s Gate 3 af te ronden. Daarna is het de bedoeling om even een pauze in te lassen om weer op kracht te komen. Uiteindelijk is het plan om te beginnen aan het derde deel van Divinity: Original Sin.

Vincke kan alleen nog niet zeggen wanneer dit precies zal zijn, maar dat de game er komt is 100% zeker.

“It’s [Divinity: Original Sin] our universe we built, so we’re definitely gonna get back there at some point. We’ll first finish this one [Baldur’s Gate 3] now and then take a break because we will need to refresh ourselves creatively also. You’re seeing 400 developers putting their heart and souls into this. You’re getting the best of them and their craft into this game. And so I can tell you, it’s quite a thing.”