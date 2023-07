Bethesda gaat na de release van Starfield aan de slag met een nieuwe game in The Elder Scrolls franchise, dus het zal nog wel even duren voordat het zesde deel uitkomt. Volgens een nieuw gerucht bestaat er echter een kans dat we in de tussentijd de terugkeer van het vierde deel gaan zien. Zo zou er gewerkt worden aan een remake of remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Op Reddit schrijft een ex-werknemer van Virtuos dat de ontwikkelaar bezig is met deze remake of remaster en hoewel de post offline is gehaald, hebben de moderators op Reddit de identiteit van de leaker wel kunnen verifiëren wat het enigszins geloofwaardigheid geeft.

Volgens deze voormalig medewerker zou de remake/remaster gebruikmaken van een ‘pairing system’, waarmee de originele code van de game en engine gecombineerd worden, maar dat de rendering van de nieuwe visuele presentatie via een Unreal Engine 5 pijplijn gaat.

De ontwikkeling zou in een vroege fase verkeren, omdat Virtuos nog niet besloten heeft of dat het hier om een remake of remaster gaat. Afhankelijk daarvan komt de game laat in 2024 of begin 2025 uit. Of het klopt is echter afwachten, want daarvoor moeten Microsoft of Bethesda een officiële aankondiging doen.

Indien zo is het ook interessant om te zien of de game exclusief zal zijn voor de Xbox of dat Microsoft juist voor een multiplatform release kiest.