De Xbox controllers zijn een fijne en populaire optie voor zowel pc- als consolegamers en het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat er een onderdeel breekt of defect raakt. Binnen de garantieperiode kun je natuurlijk direct bij Microsoft aankloppen, maar daarna wordt het verhaal toch een stuk lastiger.

Microsoft heeft daarom goed geluisterd naar de spelers én de roep naar verduurzaming, en als antwoord is het mogelijk om vervangende onderdelen te kopen voor je controller. Via de website van Microsoft kun je kiezen uit vervangende cases, sets met knoppen en zelfs een gehele PCB, mocht dit nodig zijn.

De vervangende onderdelen zijn beschikbaar voor zowel de standaard Xbox als de Xbox Elite-controllers. Vooralsnog kun je de producten alleen bestellen via de Amerikaanse winkel, het is nog niet duidelijk of dit straks ook vanuit de meer lokale webwinkels mogelijk gaat zijn.