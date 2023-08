Het ziet ernaar uit dat ontwikkelaar en uitgever Square Enix binnenkort z’n eigen app krijgt in de PlayStation Store. De “Square Enix Digital Content Viewer” is namelijk verschenen in de digitale winkel en moet dit jaar nog uitgebracht worden.

Volgens het bedrijf is de app een centrale plek waar spelers van digitale content kunnen genieten zoals art books, soundtracks en video’s die mogelijk inbegrepen worden bij bepaalde titels van het bedrijf.

Hoe Square Enix verder invulling gaat geven aan deze app is dus nog even koffiedik kijken, maar voor fans van het bedrijf is dit wel iets om in het achterhoofd te houden. De listing van de PlayStation Store zegt nog niet wanneer de app exact uitgebracht gaat worden.