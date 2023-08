Wat ooit begon als een zeer vermakelijke third-person shoot ‘em up in de budgettitelcategorie is inmiddels uitgegroeid tot een waar fenomeen. Het zijn allesbehalve ’s werelds beste titels, maar wat is Earth Defense Force toch altijd vermakelijk. Zo’n twee jaar geleden kreeg de serie er een spin-off bij in de vorm van Earth Defense Force: World Brothers. Die viel schijnbaar goed in de smaak bij fans, want er is een vervolg onderweg.

Erg veel durven we er nog niet over te zeggen, de aankondiging is namelijk gedaan in een uitgave van het Japanse gamingmagazine Famitsu. In het kort komt het verhaal erop neer dat de Gaiark zich uit de planeet wurmt, waardoor de vierkante aarde uit dit universum uit elkaar begint te vallen. Ook mogen we in ieder geval vier van de nieuwe classes uit Earth Defense Force 6 verwachten in deze titel.

Earth Defense Force: World Brothers 2 verschijnt op een nader te bepalen datum voor in ieder geval de PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch.