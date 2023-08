Kemco was ooit een wat bekendere ontwikkelaar en uitgever, maar ze zijn de laatste jaren behoorlijk uit de spotlight verdwenen. Desalniettemin brengen ze nog steeds geregeld wat kleinere titels uit als digital-only releases, met name JRPG’s om precies te zijn. Al die JRPG’s kun je nu kopen als één gigantische bundel in de Xbox Store.

De bundel bevat in totaal 50 JRPG’s uit de stallen van Kemco. Als je al deze titels los zou kopen, kom je uit op een bedrag van grofweg € 750,-. De bundel is met € 200,- dan ook behoorlijk aantrekkelijk geprijsd. Met zoveel JRPG’s in jouw bibliotheek hoef je voorlopig in ieder geval niet meer de deur uit. Een totaaloverzicht van de bundel hebben we hieronder geplaatst.