De Twisted Metal tv-serie is inmiddels via verschillende streamingdiensten te bekijken. Hoewel de algemene perceptie aanvankelijk wat sceptisch was, blijkt de serie alleraardigst te zijn. Het kan dus als liefhebber van de reeks zeker geen kwaad om de serie eens op te zoeken en te kijken.

Voertuigen spelen logischerwijs een belangrijke rol in de reeks en om een indruk te geven van hoe de voertuigen gemaakt zijn, is er een nieuwe video verschenen. Deze video geeft een kijkje achter de schermen bij het ontwerpen van de voertuigen, het maken en meer. Check het hieronder.