We weten intussen al geruime tijd dat Nintendo werkt aan een opvolger van de Nintendo Switch, maar voorlopig zijn de officiële details hierrond extreem beperkt. Gezien Nintendo zelf de lippen gesloten houdt, moeten we het voorlopig met hopen geruchten stellen. Goed nieuws, want geruchten zijn er momenteel genoeg.

Nintendo leaker NateTheHate postte een uitgebreide video online waarin hij spreekt over allerlei aspecten van de console. Zo leren we bij dat de Switch 2 opnieuw een hybride console zal worden die zal uitkomen in de tweede helft van 2024 (vermoedelijk september of oktober). Het zou bovendien over een 8 inch scherm beschikken (waar het scherm van de originele Switch 6.2 inch is en het OLED-model 7 inch). Qua opslag zouden we 512 GB krijgen.

Al deze info is uiteraard niet officieel en gebaseerd op speculatie… maar volgens Andy Robinson van VGC zou dit wel degelijk kloppen. Hij bevestigde dit kort tijdens een aflevering van de VGC Podcast. Alle relevante video’s vind je onderaan dit bericht.

Hopelijk komt Nintendo spoedig met officiële info op de proppen!