Tussen al het fightinggeweld dat op de markt verkrijgbaar is, weet Killer Instinct nog altijd zijn plaatsje te behouden. De playerbase van deze titel is wellicht niet bijzonder groot, maar wel een die heel hecht is. Om die mensen nog een hart onder de riem te steken, zal Killer Instinct dit jaar een grote update krijgen om zijn tienjarig bestaan te vieren.

Deze update zal worden uitgevoerd door Iron Galaxy Studios, die ook verantwoordelijk waren voor de content van seizoen 2 en 3. Naast verbeteringen aan matchmaking en de balans zal de update er ook voor zorgen dat de game een 4K-resolutie ondersteunt op de Xbox Series X. De aankondiging werd gedaan tijdens EVO. Wanneer de update voor Killer Instinct precies verschijnt, zullen we waarschijnlijk later te horen krijgen.