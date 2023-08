The King of Fighters XIII stamt alweer uit 2011. Deze 2D fighter met nog altijd prachtige sprite-art werd destijds behoorlijk goed ontvangen. Jammer genoeg is de game, naast een release op pc, nooit meer echt van moderne gemakken voorzien. Daar gaat aanstaande november dus verandering in komen met The King of Fighters XIII: Global Match.

Naast dat de game nu ook naar wat modernere platformen wordt gebracht, heeft ontwikkelaar SNK ook een erg belangrijke update aan de multiplayer toegevoegd. Deze re-release zal namelijk een rollback netcode hebben, wat voor online fighters een absolute must is. The King of Fighters XIII: Global Match verschijnt op 16 november aanstaande voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch.