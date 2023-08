Het was de bedoeling dat WrestleQuest vandaag zou uitkomen, maar de game is niet beschikbaar. Dit komt doordat het worstelspel op het laatste moment is uitgesteld.

Mega Cat Studios heeft laten weten dat zij op het laatste moment een bug in de game hebben opgemerkt, die ervoor zorgt dat je savegame verloren gaat als je WrestleQuest op verschillende platforms speelt. De game is daarom op het laatste moment uitgesteld naar 22 augustus, zodat dit probleem opgelost kan worden.

“When performing final checks on one of our launch platforms, we discovered it was possible for players to lose their save game progress when playing WrestleQuest on multiple different devices. Because this is a game filled with hours of content and player progress is so important, we could never bodyslam our fans like that.”

“We are truly proud of this game and believe that we have a product that delivers on all counts. We’re blown away by the support we’ve seen from players excited for WrestleQuest and we can’t wait to share the finished game with everyone on August 22.”