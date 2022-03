Nu met een prima terugkeer van de WWE-franchise, zullen worstelgames wat meer in de picture komen. Wat dat betreft hadden Skybound Games en Mega Cat Studios geen beter moment kunnen uitkiezen om hun nieuwste game genaamd WrestleQuest uit de doeken te doen. WrestleQuest wordt een RPG met bekende gezichten uit de worstelwereld als baasgevechten.

Zo mag je namen zoals Jake “The Snake” Roberts, André the Giant en Macho Man Randy Savage verwachten. De ontwikkelaar geeft daarbij aan dat er nog véél meer hommages aanwezig zullen zijn in de game. De aankondigingstrailer vind je hieronder. Met de bekende leus “Coming Soon” zal WrestleQuest verschijnen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.