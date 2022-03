Review | WWE 2K22 – We blijven het volgende zinnetje herhalen, maar het is gewoon een feit: WWE 2K20 was een ramp. We hebben wel wat begrip dat het zo slecht uitpakte gezien ontwikkelaar Yuke’s vrij abrupt stopte met de ontwikkeling van de WWE-serie en Visual Concepts het stokje moest overnemen. Het resultaat was verschrikkelijk en heeft de serie een grote deuk doen oplopen. Nu met WWE 2K22 hebben 2K en Visual Concepts gedaan wat eigenlijk al had moeten gebeuren bij WWE 2K20: een jaartje overslaan en zelfs nadien nog wat tijd gepakt. Sportgames met het jaartal 2022 mag je normaliter in 2021 verwachten, maar Visual Concepts heeft zijn tijd genomen en de game dan maar wat later uitgebracht. En dat blijkt een goede keuze te zijn geweest.

Onverwachte hoek

Wat voorheen bekend stond als MyCAREER is in deze editie omgedoopt tot MyRISE. Dit is dus het verhalende onderdeel van de game. Naast een naamswijziging lijkt Visual Concepts het niet alleen daarbij te hebben gelaten. In MyRISE speel je uiteraard een beginnend worstelaar die zijn weg naar de top van de WWE wil vinden, maar het verhaal is minder lineair dan voorheen. Deze keer krijgen we keuzes voorgeschoteld die op de totale verloop van het verhaal invloed hebben. Denk hierbij aan dingen beïnvloeden zoals wie jouw volgende tegenstander wordt, met wie je vriend of vijand bent of dat een gevecht een single of double match wordt. Uiteindelijk werk je jezelf naar een imprint zoals NXT of Smackdown toe en eindigt jouw verhaal bij jouw favoriet.



Het thema van bondgenootschappen en vijanden zien we ook terug in de MyGM modus. In deze modus stap je in de schoenen van een WWE-manager en moet je een zo’n goed mogelijke show neerzetten met een beperkt budget. Dit terwijl je ook nog eens kijkers moet zien weg te lokken bij andere takken van de WWE. Jij mag hierin ook een keuze maken of je bijvoorbeeld RAW of Smackdown wilt vertegenwoordigen. De game biedt je een aantal standaardopties aan van bekende GM’s, maar je kan er zelf ook een in elkaar knutselen als je het helemaal persoonlijk wilt maken. In MyGM is strategie belangrijk. Zo zal een wedstrijd met twee worstelaars die een lopende ruzie met elkaar hebben meer kijkers trekken dan twee willekeurige worstelaars die het tegen elkaar opnemen. Op het verloop van de match kan je zelf overigens ook invloed uitoefenen door in de schoenen van een van de worstelaars te stappen, maar je kan ook de AI laten beslissen wie de winnaar wordt.

Back to basic

Als we één ding kunnen zeggen over WWE 2K22 waar wij zielsgelukkig van worden: de feature-creep is weg. Andere iteraties hadden op den duur zoveel balkjes en elementen waar je rekening mee moest houden, dat het worstelen an sich meer een klus werd dan gewoonweg leuk een potje spelen. Natuurlijk zijn er nog wel wat meters in jouw beeld waar je rekening mee moet houden, maar die spreken redelijk voor zich. Zo is er nog altijd een meter die bijhoudt hoe erg jouw lichaam is toegetakeld wat weer invloed heeft op de manier hoe jouw worstelaar speelt. Met gebroken benen sta je immers niet zo makkelijk meer op. Ook is er een meter die opbouwt door rake klappen uit te delen en die energie weer om te zetten in een special. Deze laten zich uitvoeren door R2 gecombineerd met een andere knop in te drukken. WWE 2K22 blinkt uit in zijn simpelheid en maakt het algehele vechtsysteem weer toegankelijker voor buitenstaanders. Zo is samen met wat vrienden op de bank een potje spelen plots een stuk laagdrempeliger.



En dan hebben we het nog niet gehad over hoe soepel de game wel niet speelt. De manier van door de ring bewegen en hoe klappen aankomen, het klopt gewoon. Net als dat de counters niet meer geplaagd worden door gekke glitches. Dit betekent overigens niet dat WWE 2K22 volledig glitch-vrij is, maar dit is de meest gepolijste worstelgame die wij in jaren hebben gezien. “Easy to learn, difficult to master” is de juiste omschrijving, wat perfect is voor een titel die zich zo goed leent voor een avondje met wat vrienden op de bank. Als kers op de taart is er dan ook nog een dertiental soorten matches waar je uit kan kiezen. Denk hierbij aan klassiekers zoals Steel Cage, TLC (Tables, Ladders & Chairs), Iron Man of gooi alle regels van tafel in Backstage Brawl. Als veertiende optie heb je ook nog custom matches waar je helemaal gek kan doen door allerlei regels met elkaar te combineren.

Addertje onder het gras?

Even waren we angstig voor de MyFaction modus. We zijn natuurlijk bekend met het MyTeam principe uit de NBA 2K-serie, iets waar we niet bepaald fan van zijn. MyFaction werkt dus ook met kaartjes, maar is een singleplayer modus. Door potjes te spelen ontgrendel je nieuwe kaarten of booster packs waar dan weer een willekeurige selectie van worstelaars uit komt, die je kan toevoegen aan jouw faction. Punten voor deze booster packs krijg je dus door te spelen, maar kunnen ook aangekocht worden met de welbekende Virtual Currency. Gezien het om een singleplayer modus gaat is de push om deze pakjes te kopen een stuk minder, want je haalt er geen groot voordeel uit ten opzichte van andere spelers. MyFaction voelt voor ons desalniettemin meer als een verplicht nummertje, gezien hier veel geld mee te verdienen valt, dan een modus die écht iets toevoegt aan de game. De uren die het ontwikkelteam hier in heeft gestoken hadden wat ons betreft ergens anders voor gebruikt mogen worden.

World Wrestling

Voor een online match kan je zelf een potje starten of zoeken naar een bestaande match. Dit kan met tot zes spelers tegelijk in de ring. Zowel voor als na de pas uitgebrachte patch hebben wij weinig problemen ondervonden. Een enkele keer verloren wij de verbinding, hoewel dat te wijten was aan de slechte verbinding van onze tegenstander. Naast de worstelmatches kan je ook de MyGM modus online spelen en dus strijden om de titel van beste GM. Online is misschien wat minder uitgebreid dan in voorgaande delen, maar dit is de gameplay absoluut ten goede gekomen. Met custom lobbies zet je makkelijk een match op met enkel vrienden of toch met willekeurige andere spelers erbij. Je hebt de keuze uit de dertien soorten matches die we eerder al omschreven. Na het opzetten van een lobby kan je met tot maximaal acht spelers chaos creëren in de ring. Snel even een match spelen heeft nu een veel lagere drempel dan voorheen.

De naam eer aan doen

We moesten bij het vorige deel al even lachen dat een ontwikkelaar met het woord ‘Visual’ in de naam zo’n lelijke game had afgeleverd. Dat tij hebben ze nu absoluut weten te keren. WWE 2K22 ziet er met vlagen spectaculair uit. We zeggen met vlagen, want er is wel een overduidelijk verschil in kwaliteit tussen de diverse worstelaars. Zo zien relevante worstelaars zoals John Cena en coverstar Rey Mysterio er haarscherp uit, maar zien legendes zoals André the Giant en Macho Man Randy Savage er net wat minder uit. Hetgeen wat ons het meeste opviel was dat de haren van de worstelaars soms nog wel eens wat gek kunnen doen en door lichamen heen clippen. Ondanks dat is WWE 2K22 allesbehalve vervelend om naar te kijken. De performance kunnen we eigenlijk in één woord omschrijven: botermals. We speelden WWE 2K22 op de PlayStation 5. In onze ervaring was het een zeer stabiele 60 fps gewoon op 4K, zoals het hoort.



De soundtrack viel bij ons wat matig. Dit zal hoogstwaarschijnlijk eerder met onze muzieksmaak te maken hebben dan wat anders. Wat we dan wel kunnen waarderen aan de soundtrack, is dat deze voor een deel bestaat uit artiesten die ook daadwerkelijk muziek hebben verzorgd bij WWE-matches en zelfs een enkeling heeft weleens in de ring gestaan. Waar WWE 2K22 echt in uitblinkt is het stadion gevoel. Het juichen of joelen van het publiek loopt mooi synchroon met bepaalde gebeurtenissen in de ring en dat deed ons zo nu en dan denken dat we bij een echte match aanwezig waren.

Gereviewed op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, pc.