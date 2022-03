Worstelliefhebbers hebben vandaag wat om naar uit te kijken, want WWE 2K22 ligt nu in de schappen. De franchise moet zich na een erg zwakke twee jaar zien te herstellen en dat lijkt tot nu toe goed te lukken. In onze preview waren we al te spreken over het huidige resultaat en fans hebben nog meer om naar uit te kijken. In de toekomst komen er namelijk genoeg worstelaars en andere bekende figuren naar WWE 2K22 toe.

De lijst van toekomstige worstelaars en supersterren is inmiddels onthuld. WWE 2K22 krijgt maar liefst 28 extra personages. In de onderstaande lijst kan je zien op welke datum deze figuren verschijnen en van welke uitbreiding zij deel uitmaken. Enkele bekende namen als Ronda Rousey, Cactus Jack en Yokozuna zijn van de partij, maar ook wat excentriekere figuren als Mr. T, Machine Gun Kelly en Logan Paul zullen aanwezig zijn.

De pakketten zijn los aan te schaffen, of gezamenlijk met de Season Pass.