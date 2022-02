Preview | WWE 2K22 – Het zal er met deze editie wellicht om gaan spannen. De erbarmelijke staat waarin WWE 2K20 zich bevond is 2K niet in de koude kleren gaan zitten. Ook de WWE zelf was allesbehalve blij dat hun naam op zo’n wanproduct stond te prijken. Wat dat betreft hebben we respect voor 2K dat ze editie 21 maar even hebben gelaten voor wat het is. En nu ook met WWE 2K22 gewoon de tijd nemen om met een fatsoenlijke game op de proppen te komen. Over ongeveer een maand zal WWE 2K22 verkrijgbaar zijn, maar wij mochten alvast met een preview versie van de game aan de slag.

Terug naar normaal

Niet alleen de wereld om ons heen gaat gelukkig langzaamaan terug naar normaal, maar ook de WWE 2K-franchise. Normaal betekent in de laatstgenoemde zin dat WWE 2K22 weer een glimlach op ons gezicht wist te toveren. De game speelde zoals een WWE-game in onze ogen moet aanvoelen. Goed gedetailleerde worstelmoves met daarbij natuurlijk per worstelaar zijn of haar speciale move. We hebben een viertal worstelaars geprobeerd tijdens onze speelsessie en ze speelde allemaal op een andere manier, denk aan de snelheid of de lengte van een worstelaar. Veel factoren hebben invloed. Dit alles is verpakt in een game met een erg hoog pick-up-and-play gehalte. Na tien minuten zaten we er alweer helemaal in.

In de preview versie die wij speelden waren alle standaard modi eigenlijk al van de partij. Hell in a Cell, Ladder Match, TLC, noem het maar op. Wat wij vooral prettig vinden is hoe simpel en doeltreffend de menu structuur is. Bij sommige WWE-games was het menu nogal schreeuwerig met zo veel tekst en bewegende beelden, dat je soms wel even moest zoeken alvorens je de juiste instellingen voor jouw match had gevonden. WWE 2K22 gaat voor een strak uitziend menu. Lekker rechttoe, rechtaan zonder al te veel poespas. Die poespas komt wel in de ring.

Mister Manager

Naast alle standaard modi mochten wij ook even aan de slag met MyGM die voor het eerst sinds WWE Smackdown vs Raw 2008 weer in een game te spelen is. Onze eerste ervaring hiermee is veelal positief. Jij kiest een van de managers, elk met hun eigen specialiteit. Zo hadden wij iemand gekozen die een Instigator is. Deze manager is extra goed wanneer het aan komt op rivaliteiten opbouwen tussen de worstelaars. Daarna kies je welke tak van WWE je wilt vertegenwoordigen: Smackdown of Raw. Het doel van MyGM is een zo’n goed mogelijke show opzetten door de juiste worstelaars te boeken. Het blijft natuurlijk niet bij één enkele match. Het moet tenslotte een hele show worden. Voor de grote klapper die jij wilt opzetten moet je ook met een goede opener komen en wat promo’s tussendoor, om sommige van jouw worstelaars wat populairder te maken.

Jouw worstelaars hebben namelijk een popularity meter, alsook een stamina meter. Sommige worstelaars houden het erg lang vol in de ring, maar zijn niet geliefd bij het publiek en andersom. Aan jou om de perfecte balans te vinden en een zo interessant mogelijke avond in elkaar te zetten voor het publiek. Naast al het berekenen kan je de matches eventueel ook zelf spelen, maar dat hoeft niet. Je kan ook de game automatisch een winnaar laten kiezen. De MyGM modus weet erg goed te bevallen, maar we kunnen ons voorstellen dat sommige WWE-fans liever gewoon willen knokken in plaats van kansberekeningen te gaan zitten doen.

Beter, niet perfect

Als WWE 2K20 jouw laatst gespeelde game is zullen de graphics van WWE 2K22 je waarschijnlijk uit jouw stoel blazen. Wat een wereld van verschil, vooral voor deze franchise. Realistisch gesproken ziet de game er gewoonweg prima uit. De worstelaars zijn goed geanimeerd met veel details, maar je merkt wel een verschil in kwaliteit tussen de échte A-listers en de wat minder bekende worstelaars. Het publiek en de omgevingen zien er beduidend minder uit, maar het bestaat gelukkig wel gewoon uit 3D-modellen. Sommige sport-games proberen nog wel eens weg te komen met een kartonnen publiek. Desalniettemin een flinke verbetering, maar nog niet wat het in onze ogen zou kunnen zijn. Visual Concepts andere sportgame, NBA 2K22, ziet er immers flink wat beter uit.

Voorlopige conclusie

Wat we tot nog toe hebben gezien stemt ons in ieder geval hoopvol. De WWE-franchise is nooit bepaald een hoogvlieger geweest, maar we hebben vertrouwen in het feit dat WWE 2K22 in ieder geval gewoon weer ouderwets leuk is en ons het drama van het vorige deel zal doen vergeten. Maar wie weet blaast 2K ons wel helemaal omver met de daadwerkelijke release, wanneer we volledig in de game kunnen duiken. Wij vinden de MyGM modus in ieder geval een leuke toevoeging. Het hele strategische erachter is ook leuk te noemen, alsook de mogelijkheid om zelf in de schoenen van een van de worstelaars de ring in te stappen, om invloed uit te oefenen. Daarnaast was in onze preview versie nog een hoop van de opties niet beschikbaar, maar wij zijn in ieder geval alvast erg benieuwd naar het eindresultaat.